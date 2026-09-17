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Царьград

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Лжеучастковый в Москве обманом лишил пенсионерку квартиры за 15 млн

Лжеучастковый в Москве обманом лишил пенсионерку квартиры за 15 млн

81-летняя москвичка Лариса, ранее работавшая в канадском консульстве, стала жертвой мошенников и потеряла квартиру за 15 млн рублей.

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