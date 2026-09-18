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ТАСС

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Участников МФМ провожают в аэропорту Екатеринбурга концертом

Участников МФМ провожают в аэропорту Екатеринбурга концертом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сентября. /ТАСС/. Артисты уральских творческих коллективов провожают участников и гостей Международного фестиваля молодежи в аэропорту Екатеринбурга.

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