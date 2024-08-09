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Злоумышленники в Карачаево-Черкесии вывели за рубеж более 3 млрд рублей

Злоумышленники в Карачаево-Черкесии вывели за рубеж более 3 млрд рублей

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Правоохранители выявили в Карачаево-Черкесской Республике факты махинаций с выводом за рубеж свыше трех миллиардов рублей, сообщила в пятницу, 9 августа, официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

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