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Бикбаев рухнул с высоты на глазах у зрителей — и сделал вид, что так и задумано

Бикбаев рухнул с высоты на глазах у зрителей — и сделал вид, что так и задумано

Солист «БиС» Бикбаев сорвался с троса на концерте в Москве Во время первого за 17 лет совместного выступления группы «БиС» в Москве Дмитрий Бикбаев не удержался на тросе и упал вниз с высоты.

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