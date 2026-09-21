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Тульские новости

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Тульская область на 32 месте по уровню зарплат

Тульская область на 32 месте по уровню зарплат

Чистая медианная зарплата в Туле составила 66 тысяч рублей, что эквивалентно 2,6 фиксированным наборам товаров и услуг.

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