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Соединенные Штаты готовы предложить украинскому лидеру новую роль после политического провала

Соединенные Штаты готовы предложить украинскому лидеру новую роль после политического провала

Соединенные Штаты готовы предложить украинскому лидеру новую роль после политического провала Наталья МарковаБывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн рассказал о странном предложении, которое, по его словам, ЦРУ сделало президенту Украины.

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Комментарии
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Бронислав Семирядов
А ведь его, дурня, предупреждали московские товарищи, что всё это плохо закончится. Не поверил!
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13 час.
Сергей Каримов
Пиндосы готовят себе алиби на устранение зели
Ответить
13 час.

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