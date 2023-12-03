Соединенные Штаты готовы предложить украинскому лидеру новую роль после политического провала Наталья МарковаБывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн рассказал о странном предложении, которое, по его словам, ЦРУ сделало президенту Украины.
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