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Дерматовенеролог объяснила, почему нельзя ложиться спать неумытым

Дерматовенеролог объяснила, почему нельзя ложиться спать неумытым

pixabay Врач-дерматовенеролог, заведующая отделением косметологии Московского научно-практического Центра дерматовенерологии и косметологии Полина Колчева заявила, что смывать макияж и умывать лицо перед сном необходимо в обязательном порядке.

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