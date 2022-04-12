Дерматовенеролог объяснила, почему нельзя ложиться спать неумытым

pixabay Врач-дерматовенеролог, заведующая отделением косметологии Московского научно-практического Центра дерматовенерологии и косметологии Полина Колчева заявила, что смывать макияж и умывать лицо перед сном необходимо в обязательном порядке.
pixabay Врач-дерматовенеролог, заведующая отделением косметологии Московского научно-практического Центра дерматовенерологии и косметологии Полина Колчева заявила, что смывать макияж и умывать лицо перед сном необходимо в обязательном порядке.
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