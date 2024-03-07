Опубликован рейтинг субъектов России по гендерному равенству

Проведен анализ субъектов России по вопросам гендерного равенства. Наиболее благоприятные регионы включают Москву, Республику Коми и Тюменскую область, а аутсайдерами являются Магаданская область, Чеченская Республика и Камчатский край.
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