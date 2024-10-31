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Царьград

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В России начались поставки турецкого сливочного масла с 27 октября

В России начались поставки турецкого сливочного масла с 27 октября

Экспорт сливочного масла из Турции в Россию начался с воскресенья, 27 октября.Россельхознадзор сообщил о начале поставок.

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