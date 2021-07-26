Кадровые перестановки в крымской власти – оценки экспертов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Крыму по-прежнему существует проблема эффективного подбора кадров на руководящие должности в структурах власти, о чем, в том числе, свидетельствуют очередные отставки двух министров и одного мэра города.
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. В Крыму по-прежнему существует проблема эффективного подбора кадров на руководящие должности в структурах власти, о чем, в том числе, свидетельствуют очередные отставки двух министров и одного мэра города.
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