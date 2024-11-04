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Астраханский журналист Марина Паренская стала лауреатом литературной премии

Астраханский журналист Марина Паренская стала лауреатом литературной премии

Член Союза писателей России Марина Паренская стала лауреатом литературной премии «Чистое небо». Премия учреждена администрацией Ахтубинского района Астраханской области по предложению регионального отделения Союза писателей России и вручается уже в 18-й раз.

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