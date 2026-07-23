В Архангельске взяли под стражу нарколаборанта

Полицейские при поддержке Росгвардии задержали 41-летнего рецидивистаПолицейские при поддержке Росгвардии задержали 41-летнего рецидивистаОн устроил подпольный цех по производству альфа-PVP в собственном гараже на Приморской.
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