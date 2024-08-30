Собянин: Территории четырех столичных больниц в этом году будут благоустроены

Мультисенсорный сад для отдыха появится в больнице им. Ерамишанцева В этом году в Москве запланировано благоустройство территорий нескольких городских медицинских учреждений, о чем сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
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