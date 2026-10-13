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Аргументы недели

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Умные рекомендации, анализ портфеля — Тимур Турлов меняет инвестиционный рынок Казахстана с помощью технологий

Умные рекомендации, анализ портфеля — Тимур Турлов меняет инвестиционный рынок Казахстана с помощью технологий

За последние 20 лет роль брокера сильно изменилась. Из посредника в сделках он превратился в мультисервисного провайдера, способного покрывать потребности клиентов, выходящие за рамки Уолл-стрит.

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