После вечернего застолья легко решить, что к утру алкоголь уже не повлияет на поездку. Несколько часов сна, чашка кофе и душ создают ощущение бодрости — но это ещё не означает, что организм успел переработать спиртное.
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