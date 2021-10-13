Источник сообщил, что Собчак допрашивали около часа по делу о ДТП в Сочи

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Телеведущая Ксения Собчак покинула Главное следственное управление ГУМВД по Москве, допрос по делу о ДТП в Сочи длился около часа, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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