Теперь у меня в доме стало теплее. Если через окна, просачивается холод, возьмите на заметку этот способ утепления

Когда пузырчатую пленку стали использовать в качестве упаковки для транспортировки хрупких грузов люди сразу придумали ей новое использование.
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