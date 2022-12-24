Сам себе мастер

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  • Вера Ванидовская
    Я использую резинки, когда стираю большое постельное белье. Перетягиваю середину простыни или пододеяльнике, чтобы ту...Купила целую гору...
  • Ингерман Ланская
    а полиэтиленовые пакеты стирает? а лук в старых колготках хранит? .......Купила целую гору...
  • patentlil
    Здорово! Более бесполезные советы трудно придумать. Ложечка чайная для теста - это НЕЧТО! Автор, про деревянные ложки...Купила целую гору...

Теперь у меня в доме стало теплее. Если через окна, просачивается холод, возьмите на заметку этот способ утепления

Теперь у меня в доме стало теплее. Если через окна, просачивается холод, возьмите на заметку этот способ утепления

Когда пузырчатую пленку стали использовать в качестве упаковки для транспортировки хрупких грузов люди сразу придумали ей новое использование.

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