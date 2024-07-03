Суд Москвы арестовал имущество подозреваемого в сборе военных сведений француза

Замоскворецкий суд Москвы наложил обеспечительный арест на имущество гражданина Франции Лорана Винатье* (*признан в РФ иностранным агентом), ранее взятого под стражу по обвинению в сборе военной информации в России .
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