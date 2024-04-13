❗️ Два человека погибли в ДТП в Алуште Как сообщили в МВД по РК, у водителя грузовика MAN отказали тормоза, из-за чего он скатился назад и наехал на автомобиль Lada Priora.
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❗️ Два человека погибли в ДТП в Алуште Как сообщили в МВД по РК, у водителя грузовика MAN отказали тормоза, из-за чего он скатился назад и наехал на автомобиль Lada Priora.