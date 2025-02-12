В США увидели сигнал дружбы Путина и Трампа

Освобождение американца Марка Фогеля, осужденного в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать сигналом будущих отношений между президентом России Владимиром Путиным и главой США Дональдом Трампом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии