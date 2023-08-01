Военное обозрение

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Глава Чеченской Республики опроверг информацию о гибели 500 бойцов из региона

Глава Чеченской Республики опроверг информацию о гибели 500 бойцов из региона

Распространенная в ряде Telegram-каналов информация о том, что в зоне проведения специальной военной операции погибли 500 бойцов из Чеченской Республики не соответствует действительности и является ложной.

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