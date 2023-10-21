Любимая «ловушка» США: начинать конфликт и не побеждать в нем

Неустанная поддержка Украины в очередной раз доказывает способность Вашингтона до последнего момента быть втянутым в конфликтах, в которых невозможно выйти победителем, считает политический аналитик Нилай Сайя в статье, опубликованной в журнале National Interest.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии