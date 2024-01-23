Украинский вопрос отошел на второй план в США, поскольку многие устали от бесчисленных трат американской администрации на нужды Киева, заявил в беседе с РИА Новости бывший помощник министра финансов в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.
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