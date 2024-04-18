По народным приметам, 18 апреля 2024 года отмечается день Федула Ветреника. В этот день начинают дуть теплые весенние ветры.
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По народным приметам, 18 апреля 2024 года отмечается день Федула Ветреника. В этот день начинают дуть теплые весенние ветры.