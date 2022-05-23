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Английская дочка «Газпрома» может сменить название связанное с Россией — FT

Английская дочка «Газпрома» может сменить название связанное с Россией — FT

Британская дочка «Газпрома» по розничным продажам Gazprom Energy может сменить название, чтобы надеясь избежать ассоциаций с Россией на фоне политики санкций и возможной национализации компании, заявили журналисты Financial Times 23 мая в газете.

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