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Сам себе мастер

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Как из рисунка сделать схему розы для пэчворка. А также готовые схемы других цветов

Как из рисунка сделать схему розы для пэчворка. А также готовые схемы других цветов

Лоскутные розы в технике крейзи известны всем любителям пэчворка. А можно ли сшить подобную розу, основываясь на натуральном цветке или его фотографии? Оказывается, можно, превратив фото в стилизованную схему цветка.

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