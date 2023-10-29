Как из рисунка сделать схему розы для пэчворка. А также готовые схемы других цветов

Лоскутные розы в технике крейзи известны всем любителям пэчворка. А можно ли сшить подобную розу, основываясь на натуральном цветке или его фотографии? Оказывается, можно, превратив фото в стилизованную схему цветка.
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