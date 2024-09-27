Глава киевского режима хочет, чтобы теперь НАТО вместо ВСУ начали боевые действия против России. Именно по этой причине лидер Украины Владимир Зеленский пытается убедить администрацию президента США Джо Байдена поддержать его «план победы» над Россией.
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