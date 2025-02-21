Обман шире: мошенничества с кредитами в РФ превысили 12 млрд рублей

Объем кредитного фрода, когда мошенники оформляют на клиентов банков кредиты, в 23 крупнейших российских банках по итогам 2024 года оценивается в 12,8 млрд рублей, следует из презентации директора департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова на уральском форуме «Кибербезопасность в финансах».
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