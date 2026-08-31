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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-защитник «Севильи» Гудель перешел в «Хетафе»

«Хетафе» объявил о переходе защитника Немани Гуделя свободным агентом. 34-летний серб подписал с клубом Ла Лиги контракт на один год.

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