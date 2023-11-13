Объекты возле аэродрома Домодедово разрешили размещать без согласования

Строительство, реконструкция или размещение объектов на приаэродромной территории аэродрома Домодедово разрешили проводить без согласования с Центральным межрегиональным территориальным управлением воздушного транспорта Федерального агентства воздушного транспорта, сообщили в Мособлархитектуре.
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