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Мелкобритания желает сгореть в атомном огне?

Мелкобритания желает сгореть в атомном огне?

Виктор Анисимов Похоже мелкобритты не вняли предупреждению Путина и возомнили что им всё позволено, и спешно идут к началу атомной войны с Россией.

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Комментарии
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СК
Сергей К
Нет. Не сделает. И мне поченму-то кажется, что элиты Британии ненавидят население своих стран еще больше, чем населениен России. Элиты надеются отсидеться в метро, например. Или еще где-то. Или вообще могут находиться в Ирландии.  Или на Мальдивах... Сейчас не то время. Это во время предыдущей войны Гитлер в Берлине в Бункере сидел... А сейчас можно отсиживаться и на Мальдивах. Уничтожать, вероятно, нужно банки - их любимое. И системы коммуникаций. Которые впрочем или подводные или подземные. А остальное им - пофиг...
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1 час.
М
ММ
Просто изучите, что сделает бомба хотя бы в 10 Мегатонн
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28 мин.
Константин Забудаев
Где-то читал, что хуже войны с Британией может быть только дружба с ней.
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16 мин.

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