Мелкобритания желает сгореть в атомном огне?

СК

Сергей К

Нет. Не сделает. И мне поченму-то кажется, что элиты Британии ненавидят население своих стран еще больше, чем населениен России. Элиты надеются отсидеться в метро, например. Или еще где-то. Или вообще могут находиться в Ирландии. Или на Мальдивах... Сейчас не то время. Это во время предыдущей войны Гитлер в Берлине в Бункере сидел... А сейчас можно отсиживаться и на Мальдивах. Уничтожать, вероятно, нужно банки - их любимое. И системы коммуникаций. Которые впрочем или подводные или подземные. А остальное им - пофиг...