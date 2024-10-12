Трамп назвал условие, при котором необходимо казнить мигрантов

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп призвал казнить мигрантов в случае совершения ими убийств американских граждан и сотрудников правоохранительных органов.
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