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Русская весна

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Трамп назвал условие, при котором необходимо казнить мигрантов

Трамп назвал условие, при котором необходимо казнить мигрантов

Бывший президент США и кандидат на пост главы государства от Республиканской партии Дональд Трамп призвал казнить мигрантов в случае совершения ими убийств американских граждан и сотрудников правоохранительных органов.

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