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Нил Дракманн поделился новыми подробностями научно-фантастического экшена ...

Нил Дракманн поделился новыми подробностями научно-фантастического экшена ...

Нил Дракманн поделился новыми подробностями научно-фантастического экшена Intergalactic: The Heretic ProphetNaughty Dog активно работает над Intergalactic: The Heretic Prophet – амбициозным научно-фантастическим экшеном, исследующим темы религии, веры и одиночества.

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