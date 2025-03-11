Нил Дракманн поделился новыми подробностями научно-фантастического экшена Intergalactic: The Heretic ProphetNaughty Dog активно работает над Intergalactic: The Heretic Prophet – амбициозным научно-фантастическим экшеном, исследующим темы религии, веры и одиночества.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)