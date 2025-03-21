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Рязанские новости

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Рязанские нетели впервые отправились за границу

Рязанские нетели впервые отправились за границу

Племенной крупный рогатый скот из Рязанской области впервые отправлен за границу. 101 нетель голштинской породы, выращенная в ООО «Вакинское Агро» Рыбновского района, была поставлена в ТОО «Восток» Костанайской области Республики Казахстан.

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