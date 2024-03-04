Журналисты американского издания The New York Times выдвинули предположение, что новое германское «Вундерваффе» или крылатые ракеты Taurus, едва ли сумеют предотвратить поражение ВСУ, разве что продлят агонию киевского режима.
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