РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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NYT: Немецкие дальнобойные ракеты Taurus вряд ли помогут Киеву избежать капитуляции

NYT: Немецкие дальнобойные ракеты Taurus вряд ли помогут Киеву избежать капитуляции

Журналисты американского издания The New York Times выдвинули предположение, что новое германское «Вундерваффе» или крылатые ракеты Taurus, едва ли сумеют предотвратить поражение ВСУ, разве что продлят агонию киевского режима.

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