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Общественники заподозрили Лорак в финансировании ВСУ и требуют отменить её концерт в Ставрополе

Общественники заподозрили Лорак в финансировании ВСУ и требуют отменить её концерт в Ставрополе

БлокнотРУ Афиша с выступлением певицы вызвала шквал обсуждений среди горожан Выступление известной певицы Ани Лорак, которое должно состояться 7 и 8 августа на Ставрополье, массово требуют отменить.

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Комментарии
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Амара Карпова
Правильно требуют👍писали даже, что это баба обновила хохляцкий паспорт🤮ни сколько корми хохла, все время смотрит в лес💩усатый очень любит хохлов🤮🤬🤬🤬
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