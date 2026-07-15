Банк России обновил ренкинг страховщиков по числу жалоб на ОСАГО

Центробанк России опубликовал ренкинг жалоб потребителей на страховщиков ОСАГО на основании измененной методики: теперь в расчет включаются не только обоснованные жалобы, направленные в регулятор, но и обращения граждан, полностью или частично удовлетворенные финансовым уполномоченным.
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