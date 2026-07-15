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Парламентская газета

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Банк России обновил ренкинг страховщиков по числу жалоб на ОСАГО

Банк России обновил ренкинг страховщиков по числу жалоб на ОСАГО

Центробанк России опубликовал ренкинг жалоб потребителей на страховщиков ОСАГО на основании измененной методики: теперь в расчет включаются не только обоснованные жалобы, направленные в регулятор, но и обращения граждан, полностью или частично удовлетворенные финансовым уполномоченным.

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