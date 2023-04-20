Малкольм Брогдон – лучший «шестой» игрок НБА

Защитник «Бостона» Малкольм Брогдон стал лучшим «шестым» игроком НБА в сезоне-22/23. В голосовании он получил 60 первых мест из 100 и опередил защитника «Никс» Иммануэла Куикли и форварда «Милуоки» Бобби Портиса.
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