Генерал Кривонос переживает: "Россия готовит что-то серьёзное"

"Россия готовит что-то серьёзное", а Украина в этот момент "остаётся без постоянных руководителей в ключевых силовых ведомствах" — такую оценку дал бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос.
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