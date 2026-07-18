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Царьград

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Генерал Кривонос переживает: "Россия готовит что-то серьёзное"

Генерал Кривонос переживает: "Россия готовит что-то серьёзное"

"Россия готовит что-то серьёзное", а Украина в этот момент "остаётся без постоянных руководителей в ключевых силовых ведомствах" — такую оценку дал бывший замкомандующего ССО ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины генерал Сергей Кривонос.

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