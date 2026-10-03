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Царьград

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«Миротворец» внёс лидера «Землян» Балакшина в базу данных

«Миротворец» внёс лидера «Землян» Балакшина в базу данных

Лидер группы «Земляне» Никита Балакшин включён в базу украинского сайта «Миротворец»* 3 октября. Причиной стал его концерт в 2022 году в Луганске для раненых военнослужащих.

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