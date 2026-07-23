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Татар-информ

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Журнал «Казань» провел поэтический и музыкальный концерт «Летний словарь»

Журнал «Казань» провел поэтический и музыкальный концерт «Летний словарь»

Концерт «Летний словарь» продолжил серию камерных мероприятий журнала «Казань» во дворе Национального музея, объединяющих поэзию, музыку и интерес к локальной идентичности Фото: © Юлия Калинина / «Казань» Поэтический и музыкальный концерт «Летний словарь», организованный журналом «Казань», состоялся 22 июля во дворе Национального музея Республики Татарстан.

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