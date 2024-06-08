«Специалисты работают»: в омском аэропорту о вероятности запуска прямого рейса в Беларусь. О перспективе появления прямого авиасообщения между Омском и Минском власти говорят уже несколько лет.
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«Специалисты работают»: в омском аэропорту о вероятности запуска прямого рейса в Беларусь. О перспективе появления прямого авиасообщения между Омском и Минском власти говорят уже несколько лет.