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«Такие рождаются раз в 50 лет»: защитник «Зенита» Круговой высказался по поводу талантов Аршавина

«Такие рождаются раз в 50 лет»: защитник «Зенита» Круговой высказался по поводу талантов Аршавина

Один из игроков петербургского футбольного клуба «Зенит» прокомментировал игру знаменитого нападающего Андрея Аршавина.

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