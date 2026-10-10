Французскую полицию критикуют за жёсткие меры при разгоне протестов школьников

Действия французской полиции вызвали волну критики на фоне тяжелых травм, полученных митингующими школьниками при разгоне массовых протестов.
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