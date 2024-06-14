Если ваш доход ниже этого уровня — кредит на покупку машины вам не дадут

Для обслуживания автокредита россияне должны зарабатывать не менее 116,8 тыс. рублей в месяц. Такую сумму назвали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), специалисты подсчитали, что за год доход заемщика вырос почти на 15%.
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