Саня и «Ваня». Гретцки, которого обходит Овечкин, тоже из славян

Переход пальмы первенства лучшего снайпера в истории регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги от Уэйна Гретцки к Александру Овечкину, который еще несколько лет тому назад казался фантастикой, теперь стал реальностью.
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