На видео, как заявлено, поражение FPV-дроном ВС РФ автомобиля, перевозящего личный состав ВСУ, в приграничном районе Курской области.
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На видео, как заявлено, поражение FPV-дроном ВС РФ автомобиля, перевозящего личный состав ВСУ, в приграничном районе Курской области.
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