Глава МВД Сербии Вулин пообещал, что Белград не вступит в НАТО

БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Сербия при нынешнем руководстве будет строго соблюдать военный нейтралитет, не вступит в НАТО и не поддержит санкции против России, заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел страны Александр Вулин.