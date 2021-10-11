Глава МВД Сербии Вулин пообещал, что Белград не вступит в НАТО

БЕЛГРАД, 11 окт – РИА Новости. Сербия при нынешнем руководстве будет строго соблюдать военный нейтралитет, не вступит в НАТО и не поддержит санкции против России, заявил в интервью РИА Новости министр внутренних дел страны Александр Вулин.
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