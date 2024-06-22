Медвежий угол
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Медвежий угол

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"КАК ОБЪЯСНИТЬ СОЛДАТАМ?" - РУССКИЕ ЗАДАЮТ ВОПРОСЫ ИЗ-ЗА ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ НА СУММУ БОЛЕЕ 10 МЛН К ОЛИМПИАДЕ-2024

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Комментарии
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Б
Боцман
Петербургская мафия, приспособленцы, без стыда и совести хотят отблагодарить лжепатриотов спортсменов из государственной казны. Беглов оплати из своего кармана и не позорь Питер.
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2 час.
Одиссей
А мне вот интересно: а мы - Россия - продолжаем платить взносы в организации ,которые нас не признают - МОК и ВАДА?  Или нашим чиновникам от спорта так уж нравится на халяву кататься по загран.командировкам?
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51 мин.
Одиссей
Когда-то слышал, что в 70е, евреям, отъезжающим из СССР, предъявляли счет на оплату высшего образования. Среднее образование было бесплатным, но обязательным, а высшее - хоть и не обязательным, но тоже бесплатным. Для студента. Но не для государства. Вот государство и выкатывало счет около 10000 рэ. для компенсации своих расходов на специалиста, которого подготовило, но он не желает по долгам рассчитываться и норовит за кордон свалить.  Проецируем на нынешнюю ситуацию. Вот тратится государство и какой-нить СК на подготовку спортсмена. Тренеры, оборудование, снаряжение, медицина и т.п. Сумма набегает изрядная. А он - предает. Выступает БЕЗ  Флага, Гимна и Гос.символики. Так, может, его не награждать надо, а штрафовать в размере стоимости подготовки?
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37 мин.

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