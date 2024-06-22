"КАК ОБЪЯСНИТЬ СОЛДАТАМ?" - РУССКИЕ ЗАДАЮТ ВОПРОСЫ ИЗ-ЗА ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ НА СУММУ БОЛЕЕ 10 МЛН К ОЛИМПИАДЕ-2024

А мне вот интересно: а мы - Россия - продолжаем платить взносы в организации ,которые нас не признают - МОК и ВАДА? Или нашим чиновникам от спорта так уж нравится на халяву кататься по загран.командировкам?

Одиссей

Когда-то слышал, что в 70е, евреям, отъезжающим из СССР, предъявляли счет на оплату высшего образования. Среднее образование было бесплатным, но обязательным, а высшее - хоть и не обязательным, но тоже бесплатным. Для студента. Но не для государства. Вот государство и выкатывало счет около 10000 рэ. для компенсации своих расходов на специалиста, которого подготовило, но он не желает по долгам рассчитываться и норовит за кордон свалить. Проецируем на нынешнюю ситуацию. Вот тратится государство и какой-нить СК на подготовку спортсмена. Тренеры, оборудование, снаряжение, медицина и т.п. Сумма набегает изрядная. А он - предает. Выступает БЕЗ Флага, Гимна и Гос.символики. Так, может, его не награждать надо, а штрафовать в размере стоимости подготовки?