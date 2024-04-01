17 человек, которых уже вконец достали, но они держатся

Даже воробушке-социофобушке приходиться общаться с людьми. И если кто-то своей улыбкой и позитивом может раскрасить даже самый унылый день, то некоторые будто специально проверяют наши нервы на прочность.
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